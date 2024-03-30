Sergio Ramos, Vinicius'u savundu! 'Futbolun imajı için stadyumlara alınmamalı'

Sergio Ramos, La Liga'yı sarsan ırkçılık skandalıyla ilgili konuştu. İspanyol futbolcu, ırkçı insanların stadyumlara alınmaması gerektiğini söyledi.

İspanya, Vinicius Junior'a yapılan ırkçılığı konuşuyor. Real Madrid, Brezilyalı oyuncuya yapılan ırkçı saldırılara karşı, savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

İspanya'da futbolculara yönelik ırkçı saldırılara karşı diğer futbolcular da tepki gösteriyor. Bu isimlerden birisi şu an Sevilla forması giyen, yıllarca Real Madrid'in kaptanlığını yapmış Sergio Ramos oldu.

RAMOS SERT TEPKİ GÖSTERDİ

İspanyol oyuncu, ırkçı insanların stadyuma girmelerinin yasaklanması gerektiğini söyledi.

Ramos yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sergio Ramos yaptığı açıklamada, "Futbolun imajını temizlemek için ırkçıların stadyumlara girmelerini yasaklamalıyız." ifadelerini kullandı.