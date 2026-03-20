Slovakya Milli Takımı Teknik Direktörü Francesco Calzona'nun açıkladığı aday kadroda Fenerbahçe'de sakatlığı süren Milan Skriniar'ın da yer alması dikkat çekmişti. 57 yaşındaki çalıştırıcı, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun durumuna açıklık getirdi.

2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı final maçında Kosova ile sahasında karşılaşacak Slovakya, bu turu geçmesi halinde play-off finalinde Türkiye-Romanya eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. Slokavya'da teknik patron Francesco Calzona, aday kadroya sakatlığı bulunan Milan Skriniar'ı da davet etti.

Milan Skriniar

"BÜYÜK OYUNCULARIN YAPACAĞI GİBİ DAVRANIYOR"

Calzona, Fenerbahçe'de takım kaptanı olan tecrübeli futbolcu hakkında, "Oldukça ciddi bir sakatlıkla mücadele ediyor ve bizimle olmak için elinden geleni yapıyor. Mümkün olduğunca çabuk geri dönüp takıma yardım etmek için büyük oyuncuların yapacağı gibi davranıyor. Bu maçlarda hazır olmak için kariyerinin bir kısmını riske attığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

35 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Sarı-lacivertli formayla bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi Elemeleri, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da toplam 35 karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 3080 dakikada 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

