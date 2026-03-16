Süper Lig'de bir hakem isyanı daha: Saat 01.21'de 'Asla kabul etmiyoruz' paylaşımı
Thorsten Fink yönetimindeki Samsunspor, 2-0 kazandığı Kayserispor maçının ardından gece yarısı flaş bir açıklama yayımladı. Hakem kararlarını eleştiren kırmızı-beyazlılar, maçta 2 penaltılarının verilmediğini savundu.
- Samsunspor, 2-1 kazandığı Kayserispor maçında 2 net hakem hatası yapıldığını savundu.
- Kulüp, Celil Yüksel ve Marius Mouandilmadji'ye ceza sahasında yapılan müdahalelerin penaltı olduğunu belirtti. Bu pozisyonlardan birinin aynı zamanda kırmızı kart gerektirdiği ifade edildi.
- TFF ve Merkez Hakem Kurulu'ndan kalan haftalarda daha dikkatli, hassas ve tarafsız davranmaları talep edildi.
Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Samsunspor, sahasında Zecorner Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, karşılaşmanın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.
"ADİL YÖNETİM İLKESİ ZEDELENDİ"
Kırmızı-beyazlı kulüpten saat 01.21'de yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Trendyol Süper Lig’in 26'ncı haftasında evimizde oynadığımız Kayserispor müsabakasında, futbol kamuoyunun gözü önünde yaşanan ve maçın sonucunu doğrudan etkileyen 2 net hakem hatasına şahitlik ettik.
Birincisi, futbolcumuz Celil Yüksel’e ceza sahası içerisinde yapılan müdahale, futbolun temel kuralları gereği tartışmasız bir penaltı olmasına rağmen ne orta hakem ne de VAR tarafından karşılık bulamamıştır.
İkincisi ise müsabakanın son dakikasında futbolcumuz Marius Mouandilmadji’ye ceza sahası içerisinde arkadan yapılan açık itme müdahalesinin görmezden gelinmesidir. Söz konusu pozisyon yalnızca açık bir penaltı olmanın ötesinde, rakip oyuncunun bariz gol şansını engellemesi sebebiyle kırmızı kartla cezalandırılması gereken bir ihlaldir. Ancak ne yazık ki bu pozisyon da değerlendirme dışı bırakılmıştır.
Müsabakanın 2 iki kritik anında yaşanan bariz hataların görmezden gelinmesi; sahadaki alın terinin, verilen emeğin ve adil yönetim ilkesinin ağır şekilde zedelenmesine neden olmuştur.
Türk futbolunun marka değerini yükseltmek ve güven ortamını tesis etmek ancak sahadaki kararların adalet duygusunu yaralamamasıyla mümkündür. Samsunspor olarak hakem hatalarının oyunun önüne geçtiği bir futbol iklimini asla kabul etmiyoruz.
Sezon boyunca aleyhimize tekrarlanan bu tür fahiş hataların son bulması en büyük beklentimizdir. Başta Merkez Hakem Kurulu olmak üzere TFF’nin tüm ilgili kurumlarını, kalan haftalarda çok daha dikkatli, hassas ve tarafsız davranmaya davet ediyoruz.
Taraftarımızın ve camiamızın hakkını her platformda savunmaya, adaletsizliğin karşısında durmaya kararlılıkla devam edeceğiz."