Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'lık: Sevk nedenleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 10 kulübü çeşitli sebeplerden Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; Süper Lig kulüpleri Kasımpaşa, Kayserispor, Galatasaray, Fenerbahçe ve Kocaelispor'dan "çirkin ve kötü tezahürat", Trabzonspor "talimatlara aykırı hareket", Göztepe ve Konyaspor "saha olayları", Eyüpspor "takım halinde sportmenliğe aykırı hareket", Beşiktaş ise "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" sebebiyle PFDK'lık oldu.
Müşavirlik, Trabzonspor oyuncusu Boran Başkan'ı "talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak kurula gönderdi. Kasımpaşalı oyuncu Cafu ise "kural dışı hareketi" sebebiyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.
1'İNCİ LİG SEVKLERİ
Trendyol 1'inci Lig kulüplerinden Arca Çorum FK, Ankara Keçiörengücü, Vanspor FK, Sarıyer, Erzurumspor FK, Sakaryaspor, Sivasspor ve Amed Sportif Faaliyetler, çeşitli nedenlerden PFDK'ye gönderildi.
Futbolculardan Adana Demirsporlu Yücel Gürol, Manisa FK'li Bobby Adekanye ve Bolusporlu Dean Liço da tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.