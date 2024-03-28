Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Süper Lig'in 33. hafta ve Türkiye Kupası programı belli oldu!

Süper Lig'in 33. hafta ve Türkiye Kupası programı belli oldu!

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;in 33. hafta ve Türkiye Kupası programı belli oldu!

Spor Haberleri

Süper Lig'de 33. haftanın maç takvimi ve Türkiye Kupası yarı final ve final müsabakalarının tarihleri açıklandı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2023/24 sezonunun 33 hafta programını ve Türkiye Kupası programını açıkladı. 33. hafta, Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşmasıyla başlayacak. Kapanışı ise Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması yapacak.

Süper Lig'in 33. hafta ve Türkiye Kupası programı belli oldu! - 1. Resim

Galatasaray sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

KUPA PROGRAMI DA BELLİ

Ayrıca TFF, Türkiye Kupası'nın yarı final ve final programına ilişkin bir açıklama da yayınladı. 

Açıklamada yarı final ilk maçlarının 23-24 Nisan'da, rövanş maçlarının ise 8-9 Mayıs'ta oynanacağı belirtildi. Türkiye Kupası'nın finalinin ise 23 Mayıs'ta oynanacağı ifade edildi.

Süper Lig'in 33. hafta ve Türkiye Kupası programı belli oldu! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sivasspor'dan yayıncı kuruluşa maç saati isyanı! "Fatih Karagümrük ve TFF kabul etti ama..." - Spor"Rakibimiz ve TFF kabul etti ama...""O tarihte TFF Başkanı olmayacak" Mehmet Büyükekşi'nin istifa tarihini verdi! Direkt işaret etti - SporBüyükekşi'nin istifa tarihini verdi!Mesut Özil gazı aldı bir kere! Son haliyle ağızları bırakan Özil Plevne Marşı'yla kas yapıyor - SporSon haliyle ağızları bir kez daha açık bıraktıFenerbahçe ligden çekilecek mi? Tarihi Genel Kurul öncesi Ali Koç'tan flaş hamle! Ankara'ya gidiyor - SporTarihi Genel Kurul öncesi Ali Koç'tan flaş hamle!Lewis Hamilton'ın koltuğuna kim oturacak sonunda açıkladı! Max Verstappen... - Sporİlk kez açıkladıEljif Elmas'ın Arda Güler sözleri duyanları şoke etti! Daha önce yere göğe sığdıramamıştı - SporArda Güler sözleri duyanları şoke etti!Eski Fenerbahçeli Eljif Elmas'ın Ramazan hassasiyeti: "Her zaman her şartta orucumu tutarım" - SporEljif Elmas'ın Ramazan hassasiyetiFenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Erden Timur'a yaylım ateşi: "Hayatın yalan" Öyle bir iddia ortaya attı ki... - SporÖyle bir iddia ortaya attı ki...Dünya yıldızı futbolcudan intihar itirafı: "Sadece ölümü araştırdım" Kan donduran sözler - Spor"Sadece ölümü araştırdım"Arda Güler'i izleyen Carlo Ancelotti hızını alamadı telefona sarıldı! Avrupa devleri Real Madrid'in kapısına dayanmıştı - SporSürpriz telefon! Hızını alamayınca...
Sonraki Haber Yükleniyor...