Süper Lig'in 33. hafta ve Türkiye Kupası programı belli oldu!

Süper Lig'de 33. haftanın maç takvimi ve Türkiye Kupası yarı final ve final müsabakalarının tarihleri açıklandı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2023/24 sezonunun 33 hafta programını ve Türkiye Kupası programını açıkladı. 33. hafta, Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşmasıyla başlayacak. Kapanışı ise Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması yapacak.

Galatasaray sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

KUPA PROGRAMI DA BELLİ

Ayrıca TFF, Türkiye Kupası'nın yarı final ve final programına ilişkin bir açıklama da yayınladı.

Açıklamada yarı final ilk maçlarının 23-24 Nisan'da, rövanş maçlarının ise 8-9 Mayıs'ta oynanacağı belirtildi. Türkiye Kupası'nın finalinin ise 23 Mayıs'ta oynanacağı ifade edildi.