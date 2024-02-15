Süper Lig'in Rumen hocası Marius Sumudica Türk oluyor! Yeni ismini açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçerek Tayyip ve Memik isimlerini adına eklemek istediğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, Türk vatandaşlığına geçerek Tayyip ve Memik isimlerini adına eklemek istediğini söyledi.

Deneyimli çalıştırıcı, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere, Türk vatandaşlığı almaktan mutlu olacağını ifade etti.

SUMUDICA: TAYYİP VE MEMİK İSMİNİ ALMAK İSTERİM

Türk olmak istediğini açıklayan Sumudica, "Benim için gerçekten güzel bir şey olur. Cumhurbaşkanımızın benim için söyledikleri güzeldi. Ben burada çalışıyorum ve Türk futboluna emek veriyorum. Söz verdikleri gibi inşallah yakın zamanda pasaportumu alırım. Burası benim ikinci vatanım. İki isim daha ekleyebilirim, onlara çok saygı duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın ve başkanımızın Tayyip ve Memik ön ismini almak isterim." ifadelerini dile getirdi.

SUMUDICA: BU ŞEHRİN FUTBOLA İHTİYACI VAR

Samsunspor ile zor bir maç yapacaklarını belirten Sumudica, şöyle konuştu:

"Bazen iyi oynamanız çok önemli olmuyor, önemli olan 3 puanı kazanmak. Herkesin beklentisi galibiyet. Önümüzde 13 maç daha var. 13 maçtan 4 galibiyet 3 beraberlik çıkarmamız lazım, bunları yaptığımız da ligde kalacağımızı düşünüyorum. Samsunspor maçı zor olacak, çok çalışıyoruz. Gradel Afrika Kupası'ndan hala dönmedi, Mustafa Eskihellaç'ı sakatlıktan dolayı oynatamayacağız. İnşallah daha fazla taraftar gelir, taraftar desteği çok önemli. Rakiplerimizin 25 bin taraftarla oynadığını görüyoruz. Bu şehrin gerçekten futbola ihtiyacı var. Taraftarın 90 dakika boyunca bizi desteklemesini istiyoruz."