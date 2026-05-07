G.Saray’da tekrar seçilirse Ali Sami Yen’in ardından rekor kıracak. Üç dönem görev yapan Özbek, güven tazelerse 8 yıl 7 ay gibi bir süreyle Sami Yen’in ardından (14 yıl) en uzun süre görev alan başkan olacak. Özbek 10 kupa ile de Faruk Süren’in ardından ikinci sırada.

ALİ NACİ KÜÇÜK - G.Saray’da tarih yazarı çok. Kurucu Ali Sami Yen’le başlayan süreçte son dönemde bilinen efsane Fatih Terim’di. Ancak Okan Buruk Terim’in rekorlarına ortak olur hâle geldi. Başkanlar kulvarında da Dursun Özbek gibi yeni bir tarih yazarı var. 1950’de Giresun’da dünyaya gelen ve eğitimini G.Saray Lisesi’nde alan Özbek sarı kırmızılı kulübe hizmete başkan olarak devam ediyor. Üç dönem görev yapan Dursun Başkan 23 Mayıs’ta yapılacak seçimde yeniden aday. Şu anda tek aday olarak görünen Özbek eğer seçilir ve görev süresini de tamamlarsa Ali Sami Yen’in ardından en fazla süre görev yapan ikinci başkan olacak.

ÜÇ KULVARDA 1 NUMARA

Başkan olarak dördüncü dönemine girecek olan Özbek, ayrıca Galatasaray tarihinde futbolda en fazla kupa kazanan ikinci başkan konumunda. 14 kupa gören Faruk Süren’i 10 kupa ile takip eden Özbek, cumartesi Antalyaspor karşısında istenilen sonucun alınması durumunda 5. lig şampiyonluğunu ve toplamda 11. kupa zaferini görecek. Sadece futbol değil basketbolda ULEB Avrupa Kupası kaldıran Dursun Başkan, voleybolda da CEV Kupası kazandı. Sarı kırmızılılar, Dursun Özbek döneminde futbolun ardından basket ve voleybolda Avrupa Kupası kazanan tek Türk kulübü unvanını elde etmiş oldu.

TESİSLEŞMEDE ÇAĞ ATLANDI

Galatasaray Kulübü, Dursun Özbek yönetiminde tesisleşme hamleleri de gerçekleştirdi. Takım Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ne geçerken Aslantepe Vadisi projesi için de temeller atıldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nden Vadistanbul’a inen yerdeki yaklaşık 60 dönümlük arazide amatör branşlara hizmet edecek büyük bir tesis planlanıyor.

KULÜBE EKSTRA GELİR

Dursun Özbek, başkanlık dönemlerinde gayrimenkul projeleriyle kulübe önemli gelirler sağladı. Riva’daki “Düşler Vadisi” projesinden yaklaşık 400 milyon dolar bekleyen G.Saray Kulübü, Florya projesinden 500 milyon dolara yakın gelir amaçlıyor. Mecidiyeköy’deki konut projesinden ise yaklaşık 1,3 milyar lira gelir elde edildi.

