Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayan sarı lacivertliler Teknik Direktör Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi değerlendirmeler yaptı.

TEDESCO'DAN TAZİYE MESAJI

Sözlerine Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında hayatını kaybeden öğrencileri anarak başlayan Tedesco, "Öncelikle şunu belirterek başlamak istiyorum. İki okulda yapılan saldırılardan dolayı şok içerisindeyiz. Umarım bir daha tekrarlanmaz. Bu kötü olayda etkilenen ve hayatını kaybeden insanların ailelerine baş sağlığı diliyorum." diye konuştu.

"BUGÜN YARI FİNALİ KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Kendileri için her maçın final niteliğinde olduğunu belirten İtalyan çalıştırıcı, "Bizim için her maç zor ve önemli. 8 aydır buradayız ve final olmayan hiçbir maç olmadı bizim için. Yanılmıyorsam sadece Plzen maçı, onun dışındaki tüm maçlar final niteliğindeydi. Bu duruma alıştık. Tekrar yarışa dönmek güzel. Çok önemli 5 maçımız var. Önümüzdeki hafta finali oynamak istiyorsak, bugün yarı finali kazanmamız gerekiyor." dedi.

KART SINIRINDA BULUNAN OYUNCULAR

Kart sınırında bulunan oyuncular hakkında konuşan Tedesco, "Benim planlarımı sıfır düzeyinde etkileyecek. Az önce de söylediğim gibi, bugünkü yarı finali kazanmamız gerekiyor. Oyuncularıma her şeyinizi verin dedim. Tabii ki kolay, hakeme itirazdan kart görmeyin dedim ama oyun gereği olursa, problem ortaya çıktıktan sonra çözümlerimize bakacağız. Kim cezalı olursa olsun, öyle bir durum olursa, onun yerine oynayacak oyuncu da iyi bir oyuncu olacak." dedi.

