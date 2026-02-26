TFF 1'inci Lig'de 28'inci hafta hakemleri açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'de 28'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri açıkladı.
- Müsabakalar 27 Şubat, 28 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde oynanacak.
- 27 Şubat'ta Esenler Erokspor-Boluspor ve İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçları oynanacak.
- 28 Şubat'ta İmaj Alpyapı Vanspor-Erzurumspor FK, Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK ve İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler maçları oynanacak.
- 1 Mart'ta Serikspor-Özbelsan Sivasspor, Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor, Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor ve Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer maçları oynanacak.
- 2 Mart Pazartesi günü Manisa FK-Arca Çorum FK maçı oynanacak.
27 Şubat Cuma
16.00 Esenler Erokspor-Boluspor: Ömer Faruk Turtay
20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün
28 Şubat Cumartesi
13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Erzurumspor FK: Çağdaş Altay
13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır
1 Mart Pazar
13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor: Ayberk Demibaş
13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor: İlker Yasin Avcı
16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor: Kadir Sağlam
20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer: Fatih Tokail
2 Mart Pazartesi
20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK: Ömer Tolga Güldibi