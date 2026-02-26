Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'de 28'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Trendyol 1'inci Lig'de 27 Şubat, 28 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde yapılacak 28'inci hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

27 Şubat Cuma

16.00 Esenler Erokspor-Boluspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ozan Ergün

28 Şubat Cumartesi

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Erzurumspor FK: Çağdaş Altay

13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: Oğuzhan Çakır

1 Mart Pazar

13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor: Ayberk Demibaş

13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor: İlker Yasin Avcı

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor: Kadir Sağlam

20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer: Fatih Tokail

2 Mart Pazartesi

20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK: Ömer Tolga Güldibi

