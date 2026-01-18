Süper Lig'de deplasmanda Kocaelispor'u 2 golle mağlup eden Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın aracına, ev sahibi takım taraftarları saldırdı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına, Kocaelispor karşılaşmasının ardından saldırıda bulunuldu. Çevik kuvvet ekipleri aracın etrafını sardı ve güvenlik koridoru oluşturdu.

KOCAELİLİ TARAFTARLAR SALDIRDI

Sözcü'nün haberine göre; maçın sona ermesinin ardından Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'ndan çıkış gerçekleştiren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın içinde bulunduğu araçlara Kocaelili taraftarlar tarafından yumruklu saldırıda bulundu.

ARACI GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Olayda Başkan Doğan'ın koruma ekibi saldırıyı gerçekleştirenleri etkisiz hale getirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Başkanın aracı yol ortasında çevik kuvvet tarafından durdurulup güvenlik çemberine alındı.

Taraftarlar dağılana kadar bekletilen araç, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yola devam etti.



Haberle İlgili Daha Fazlası