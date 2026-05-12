Trabzonspor için Feyenoord’un ön liberosu yazıldı. Bordo mavililerin, Cezayirli oyuncu ile ilgilendiği iddia edildi. Ancak Ramiz Zerrouki’nin peşinde çok kulüp var.

Yeni sezon kadro planlamasına erken başlayan ve bu bağlamda iki oyuncu ile el sıkışan (Genoa’dan Ruslan Manilnocskyi ve Köln’den Thierry Karadeniz) Trabzonspor, orta sahaya da takviye yapacak. Cezayir basınında yer alan iddiaya göre; Trabzonspor, Feyenoord’un 28 yaşındaki ön liberosu Ramiz Zerrouki ile ilgileniyor. Sezonu Twente’de kiralık olarak geçiren Ramiz’in isteyeni çok.

ABD’DE VİTRİNE ÇIKACAK

Feyenoord’dan ayrılması beklenen tecrübeli oyuncuyu Trabzonspor’un yanı sıra Fransa’dan Lens, Lyon ve Strasbuourg, İspanya’dan Villarreal de takip ediyor. Güncel piyasa değeri 6 milyon avro olan ve 2027’ye kadar mukavelesi bulunan Ramiz, bu yaz Dünya Kupası’nda da Cezayir forması giyecek. Kulüpler pazarının daha da genişlememesi adına transferi erken bitirmek amacında.

