Trabzonspor'da Maxi Gomez ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, Maxi Gomez ile yapılan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor, Maxi Gomez'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu. Kulübün bu fesih bedeli için 700 bin Euro ödeyeceği belirtilirken, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLDİ

"Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Maximilian Gomez Gonzalez arasındaki 01.09.2022 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir."

35 MAÇTA 7 GOL, 6 ASİST!

28 yaşındaki golcü oyuncu, geçen sezonu İspanyol ekibi Cadiz'de kiralık geçirdi. Trabzonspor formasını 35 kez terleten Gomez, 7 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.