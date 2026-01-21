Anadolu Ajansı
Trabzonspor'da Paul Onuachu gelişmesi
Afrika Uluslar Kupası’nda Nijerya Milli Takımı ile mücadele eden ve turnuvayı 3. sırada tamamlayan Paul Onuachu, bordo-mavililerin Kasımpaşa maçı öncesi yaptığı antrenmanda yer aldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 23 Ocak Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Galatasaray'dan Trabzonsporlu yıldız için dev teklif: 20 milyon avro ve Ahmed Kutucu
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili oyuncular, taktik çalıştı.
ONUACHU TAKIMA DÖNDÜ
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Nijeryalı forvet Paul Onuachu da idmanda yer aldı.
Karadeniz ekibi, maçın hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR