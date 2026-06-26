Anadolu Ajansı
Trabzonspor'dan 1. Lig'e transfer oldu
Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, Trabzonspor'dan ayrılan Onuralp Çakıroğlu'nu kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig takımlarından Pendikspor, Trabzonspor ile yollarını ayıran Onuralp Çakıroğlu'nu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 18 yaşındaki kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını bildirildi.
Açıklamada, "Onuralp Çakıroğlu'na 'Kulübümüze hoş geldin' diyor, Pendikspor formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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