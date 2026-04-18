Trabzonspor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Reims forması giyen Japon oyuncu Keito Nakamura’ya göz dikti.

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor yeni sezon için transfer çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Bordo mavililerin, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Reims forması giyen Japon oyuncu Keito Nakamura’yı gündemine aldığı öğrenildi. Teknik ekibin olumlu rapor verdiği 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu için yaz transfer döneminde resmî adımların atılması planlanıyor.

DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Hızı, bire birdeki etkinliği ve skor katkısıyla dikkat çeken Nakamura’nın, Trabzonspor’un hücum planında önemli bir alternatif olarak görüldüğü ifade ediliyor. Kulübüyle 2028’e kadar sözleşmesi bulunan bu sezon 25 maçta 9 gol 2 asistlik skor katkısında bulundu. Karadeniz ekibi devre arası transfer döneminde de Nakamura için girişimde bulunmuş ancak anlaşmaya varamamıştı.

