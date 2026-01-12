Süper Lig’de ilk yarının sonuna doğru düşüşe geçen ve yeni yıla da kötü başlayan Trabzonspor ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor.

Bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke, yönetimden transfer bekliyor ama el kol bağlı gibi. Çünkü şubat ayında 30 milyon avroluk bir ödeme var ve şu anda kaynak arayışı devam ediyor. Eldeki yabancıları da kaybetmek istemeyen Fırtına ikilem içerisinde.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Trabzonspor ayrılığı açıkladı: Kiralık gitti

GÜNÜ KURTARALIM

Kadro derinliği olmamasının sıkıntısını son maçlarda net bir şekilde gören Fatih Tekke, kulübün ekonomik tablosunu da görüp fazla bir istekte bulunamazken maddiyatın sahaya yansıması can sıkıyor. Talip olunan futbolcuların yüksek maliyetinden de dertli olan bordo mavililer, takım içindeki ekonomik dengeyi bozmadan bonservis alma yoluna değil de kiralama ile günü kurtarmanın planlarını yapıyor.

OULAİ VİTRİN YAPTI

Trabzonspor sezon başında Bastia Kulübü’ne 5,5 milyon avro ödeyerek aldığı Christ Oulai, Afrika Kupası’nda sağlam vitrin yaptı. 19 yaşındaki merkez orta sahayı Chelsea, Manchester United, Bayern Münih ve Manchester City scoutları izledi ve raporlarını tamamladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası