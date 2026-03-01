Nijeryalı isim Trabzon’a bir golcüden fazlasını veriyor. 21 maçta 18 gole ulaşan ve zirvede olan Paul Onuachu, takımı yarışta tutarken savunmaya yardımıyla da takdir görüyor.

Kiralık geldiği Trabzonspor’da güzel anılar bırakan ve devamında bonservisi alınan Paul Onuachu formanın hakkını fazlasıyla veriyor. 21 maçta 18 gole ulaşan ve takımı ayakta tutan Nijeryalı isim krallık yarışında zirvede bulunuyor. 31 yaşındaki forvet oyuncusu ayrıca yüksek fizik gücü ve hava hâkimiyeti sebebiyle takım savunmasına da ciddi katkılarda bulunuyor, gençlere örnek bir profil sergiliyor.

TAKIM’ VURGUSU

Onuachu kariyeri açısından da ilkleri yaşıyor... Bordo mavili isim ilk defa üst üste altı maçta gol atma başarısı gösterdi. Afrika Kupası dönüşü seriye bağlayan tecrübeli forvet bu süreçte 7 gole imzasını attı. Karagümrük maçında da ağları sarsan Onuachu, gollerini arkadaşlarının desteğine bağlarken kişisel başarıdan çok takım olarak hedeflere ulaşmalarının kendisini daha çok mutlu edeceğinin altını çizdi.

