Dört katı yıllık ücrete Arabistan’a gitmeyen golcü oyuncu Paul Onuachu'ya gelen teklifler geri çevrilecek.

Trabzonspor’da fırtınalar estiren bir golcü var: Paul Onuachu. Bu sezon başında 5,6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Southampton'dan alınan Nijeryalı forvet şu anda Süper Lig’e damga vurmuş durumda. 21 golle gol krallığında zirvede bulunan Paul Onuachu'ya Suudi Arabistan’tan teklifler vardı. Ancak tecrübeli isim yıllık ücretinin dört katı para önerilse de teklife olumsuz bakmıştı.

TEKKE’NİN 1 NUMARASI

Onuachu’nun adı Avrupa’dan başka kulüplerle de anılmaya başlarken yönetimin tavrı belli oldu. Bordo mavililer, kulüple farklı bir bağ kuran ve görevini fazlasıyla yapan Nijeryalı forveti satmayacak. 2028’e kadar mukavelesi bulunan ve bir yıl da opsiyonu bulunan 31 yaşındaki santrfor teknik direktör Fatih Tekke’nin hücum opsiyonunda bir numaralı isim olarak yer alıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası