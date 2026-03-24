Trabzonspor’un Onuachu konusundaki tavrı net
Dört katı yıllık ücrete Arabistan’a gitmeyen golcü oyuncu Paul Onuachu'ya gelen teklifler geri çevrilecek.
- Paul Onuachu, sezon başında 5,6 milyon avro bonservis bedeliyle Southampton'dan alındı.
- Nijeryalı forvet, 21 golle Süper Lig gol krallığında zirvede yer alıyor.
- Onuachu'ya Suudi Arabistan'dan yıllık ücretinin dört katı teklif yapılmasına rağmen olumsuz baktı.
- Trabzonspor yönetimi, kulüple farklı bir bağ kuran ve görevini fazlasıyla yapan Onuachu'yu satmama kararı aldı.
- 31 yaşındaki santrforun sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor ve bir yıl opsiyonu bulunuyor.
- Teknik direktör Fatih Tekke'nin hücum opsiyonunda Onuachu bir numaralı isim olarak görülüyor.
Trabzonspor’da fırtınalar estiren bir golcü var: Paul Onuachu. Bu sezon başında 5,6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Southampton'dan alınan Nijeryalı forvet şu anda Süper Lig’e damga vurmuş durumda. 21 golle gol krallığında zirvede bulunan Paul Onuachu'ya Suudi Arabistan’tan teklifler vardı. Ancak tecrübeli isim yıllık ücretinin dört katı para önerilse de teklife olumsuz bakmıştı.
TEKKE’NİN 1 NUMARASI
Onuachu’nun adı Avrupa’dan başka kulüplerle de anılmaya başlarken yönetimin tavrı belli oldu. Bordo mavililer, kulüple farklı bir bağ kuran ve görevini fazlasıyla yapan Nijeryalı forveti satmayacak. 2028’e kadar mukavelesi bulunan ve bir yıl da opsiyonu bulunan 31 yaşındaki santrfor teknik direktör Fatih Tekke’nin hücum opsiyonunda bir numaralı isim olarak yer alıyor.