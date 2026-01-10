Trabzonspor'un sezon başında Fransa 2'nci Ligi ekiplerinden Bastia'dan transfer ettiği 19 yaşındaki yıldızı Christ Oulai, Fildişi Sahilleri Milli Takımı kampında basına açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu, oynamayı hayal ettiği kulübün Fransız devi Paris Saint-German (PSG) olduğunu ifade etti.

Trabzonspor'un sezon başında Bastia'dan transfer ettiği Christ Oulai, hem bordo-mavili forma altında hem de ülkesi Fildişi Sahilleri'nin formasıyla gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. 19 yaşındaki futbolcu, kariyer hedefleri ve futbol anlayışıyla ilgili konuştu.

Trabzonspor formasıyla bu sezon 10 maçta görev alan Oulai, az zamanda gösterdiği yüksek performans ile Fildişi Sahilleri Milli Takımı'nın boy göstereceği Afrika Uluslar Kupası'nda oynamak için kampa davet edilmişti. Oulai, kampta Bedeew Sports'un sorularını cevapladı.

"HAYALİM PSG"

Oulai, yaptığı açıklamada, "Bazı insanlar bunu garip buluyor ama ben Ligue 1'i seviyorum. Premier Lig'e ilgi duymuyorum. Ligue 1'i seviyorum. Bugün beni hayal kurmaya iten kulüp PSG. Onları seviyorum. Bu yeni PSG gerçekten çok iyi oynuyor." ifadelerini kullandı.

19 yaşındaki futbolcu, Bastia formasıyla Ligue 2'de çıktığı 16 maçın ardından neden Ligue 1'den teklif almadığıyla ilgiliyse "Nasıl oldu bilmiyorum ama kimse beni orada aramadı." yorumunu yaptı.

Christ Oulai, bu sezon Trabzonspor ile çıktığı 10 maçta 2 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.

