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    • Transferin gözdesi Nemanja Matic resmi imzayı attı

    Beşiktaş'ın da ilgilendiği Nemanja Matic, Fransa'da oynamaya devam edecek. Rennes'ten ayrılan Matic, Lyon ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Transferin gözdesi Nemanja Matic resmi imzayı attı
    Lyon, Beşiktaş, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    FransaLigue 1 ekibi Lyon, Rennes'den Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic'i renklerine bağladı.

    Olimpik Lyon Kulübü, Rennes'den 2,6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Matic ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

    Transferin gözdesi Nemanja Matic resmi imzayı attı

    Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürülen 35 yaşındaki futbolcu, Chelsea, Benfica, Manchester United ve Roma gibi takımlarda oynadıktan sonra sezon başında Rennes'e transfer olmuştu.

    Sırbistan Milli Takımı'nda 48 kez görev yapan Matic, Rennes formasıyla 19 maça çıktı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    LyonBeşiktaş
    Haberler > Spor > Transferin gözdesi Nemanja Matic resmi imzayı attı
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