Transferin gözdesi Nemanja Matic resmi imzayı attı

Beşiktaş'ın da ilgilendiği Nemanja Matic, Fransa'da oynamaya devam edecek. Rennes'ten ayrılan Matic, Lyon ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Ocak 2024 17:30 - Güncelleme: 27 Ocak 2024 17:30 - Güncelleme:

Lyon, Beşiktaş, Haber

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