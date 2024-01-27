Transferin gözdesi Nemanja Matic resmi imzayı attı
Beşiktaş'ın da ilgilendiği Nemanja Matic, Fransa'da oynamaya devam edecek. Rennes'ten ayrılan Matic, Lyon ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
FransaLigue 1 ekibi Lyon, Rennes'den Sırp orta saha oyuncusu Nemanja Matic'i renklerine bağladı.
Olimpik Lyon Kulübü, Rennes'den 2,6 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Matic ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürülen 35 yaşındaki futbolcu, Chelsea, Benfica, Manchester United ve Roma gibi takımlarda oynadıktan sonra sezon başında Rennes'e transfer olmuştu.
Sırbistan Milli Takımı'nda 48 kez görev yapan Matic, Rennes formasıyla 19 maça çıktı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi