Türk takımları devreye girmişti! Sergio Ramos imzalıyor

Geçen sezon Beşiktaş ile Galatasaray'ın gündemine gelen Sergio Ramos, Sevilla'ya geri dönerek şaşırtmıştı. Dünyaca ünlü stoper Suudi Arabistan'a gidiyor.

Galatasaray'a karşı yıldızlaşmıştı! Young Boys'un genç sol beki Aslan oluyor

Galatasaray'a karşı yıldızlaşmıştı! Young Boys'un genç sol beki Aslan oluyor

Geçen sezon Galatasaray ile Beşiktaş'tan da teklif alan ama Sevilla'ya imza atan Sergio Ramos'un İkinci İspanya macerası kısa sürdü.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Ramos, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Orobah ile anlaşma sağladı. Tecrübeli stoperin transferinin kısa süre içinde resmen açıklanacağı bildirildi.

Sevilla altyapısında yetişen Sergio Ramos, 2005-06 sezonu başında 27 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.

RAMOS, SEVILLA'YA VEDA EDİYOR

İspanyol stoper kariyerinde 1 Dünya Kupası, 4 Şampiyonlar Ligi de dahil toplam 29 kupa sevinci yaşadı.

Tecrübeli yıldız kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürecek.