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Türk taraftarların Berlin'e akını uçak bilet fiyatlarını uçurdu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türk taraftarların Berlin&#039;e akını uçak bilet fiyatlarını uçurdu

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesi Berlin'e akın başlattı. Türk taraftarların Hollanda maçına yoğun ilgi göstermesiyle uçak biletlerinin fiyatlarında büyük artış yaşandı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında oynanacak maçın Berlin uçak bileti satışlarında büyük bir artışa neden olduğu açıklandı.

Türk taraftarların Berlin'e akını uçak bilet fiyatlarını uçurdu - 1. Resim

BİLET FİYATLARI BİR ÖNCEKİ GÜNE GÖRE YÜZDE 550 ARTTI

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, maçın Berlin Olimpiyat Stadı'nda yarın oynanacak olması, Türk taraftarların yoğun ilgisini çekti.

Şirketin verilerine göre, 3 Temmuz’da Berlin uçak bileti satışları bir önceki güne göre yüzde 550 artış gösterdi. Ayrıca, 4 Temmuz’da uçak bileti aramalarında yüzde 200'lük artış kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun Ticaret Direktörü Orkun Özkan, Türk Milli Takımı'nın 2008’den bu yana ilk kez çeyrek finale kalması nedeniyle söz konusu karşılaşmanın Türkiye için önemli olduğuna işaret ederek, "6-7 Temmuz tarihlerinde yapılacak ek uçuşları göz önünde bulundurduğumuzda, coşkuyu birlikte yaşamak isteyen taraftarların bugün de uçak bileti arama ve satışlarını artırmasını bekliyoruz. Gerçekleşecek karşılaşmada milli takıma başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türk taraftarların Berlin'e akını uçak bilet fiyatlarını uçurdu - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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