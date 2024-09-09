Üç büyükler istedi Gaziantep FK aldı! David Okereke imzalıyor
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Gaziantep FK, daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen David Okereke ile anlaşmaya vardı.
Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Gaziantep FK, hücum hattına flaş bir takviye yaptı.
Süper Lig ekibi, İtalya Serie B ekiplerinden Cremonese'den Nijeryalı forvet oyuncusu David Okereke ile anlaştı.
Kiralık olarak takıma katılacak olan 27 yaşındaki yıldızın kısa süre içerisinde Gaziantep'e giderek resmi imzayı atması bekleniyor.
OKEREKE GAZİANTEP'TE
Cremonese formasıyla 57 maça çıkan Okereke, 11 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.
Milli oyuncuyla daha önce Süper Lig'den Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgisi olmuştu.
Son yıllarda kariyerinde düşüş yaşayan Okereke'nin Süper Lig'de yeniden yükselişe geçebileceği konuşuluyor.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor