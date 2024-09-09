Üç büyükler istedi Gaziantep FK aldı! David Okereke imzalıyor

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 9 Eylül 2024 18:22 - Güncelleme: 9 Eylül 2024 18:26 - Güncelleme:

Gaziantep FK, daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da gündemine gelen David Okereke ile anlaşmaya vardı.