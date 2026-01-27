Anadolu Ajansı
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe'de FCSB maçı hazırlıkları
UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında 29 Ocak Perşembe günü Romanya'nın FCSB (Steaua Bükreş) takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe, FCSB maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı.
- Core çalışmasıyla başlayan; ısınma, çabukluk ve pas antrenmanlarıyla devam eden antrenman bireysel çalışmalarla sona erdi.
- Göztepe maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular, antrenmanı yenilenme programıyla tamamladı.
Süper Lig'de çıktığı son maçta Göztepe ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı FCSB karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda gerçekleştirilen core çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk ve pas antrenmanlarıyla devam eden idman bireysel çalışmalarla sona erdi.
Göztepe maçında 60 dakika ve üzeri forma giyen oyuncular, antrenmanı yenilenme programıyla tamamladı.
