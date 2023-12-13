UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi aynı mı? Konferans Ligi'nde kaç takım mücadele edecek?

13 Aralık 2023 14:03 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 14:18

Editör: Kutal Bilgetekin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Temsilcilerimizin mücadele ettiği Avrupa kupa maçlarının ardından ligler ile ilgili detaylar futbolseverler tarafından araştırılmakta. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamalarının bitmesinin ardından yoluna devam edecek takımların mücadele edeceği aşamalar araştırılmakta. Konuya ilişkin kullanıcılar en çok UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi aynı mı? Konferans Ligi'nde kaç takım mücadele edecek? sorularını araştırmakta.

UEFA AVRUPA LİGİ iLE UEFA AVRUPA KONFERANS LiGi AYNI MI?

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi farklı turnuvalardır. UEFA Avrupa Ligi kısaca UAL, 1971 yılından beri UEFA tarafından organize edilen, Avrupa'nın kulüpler bazında Şampiyonlar Ligi'nden sonraki en önemli futbol turnuvasıdır. UEFA Konferans Ligi ise UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonudur ve 2020 yılından itibaren organize edilmeye başlanmıştır.

KONFERANS LİGİ'NDE KAÇ TAKIM MÜCADELE EDECEK?

UEFA Konferans Ligi'nde UEFA'ya üye 54 ülke federasyonundan 2022-23 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2022-23 UEFA Avrupa Ligi'nden elenerek gelen takımlar da dahil olmak üzere toplam 181 takım mücadele edecektir.

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GALATASARAY GRUPTAN ÇIKTI MI, TUR ATLADI MI?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son maçında Kopenhag'a 1-0'lık skor ile mağlup olan temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'nin grup aşamasını 5 puanla 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.