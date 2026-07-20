İhlas Haber Ajansı
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi: Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu
Vincenzo Montella yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turunda FC Midtjylland ile 23 Temmuz'da kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlıların, Danimarka ekibini geçmesi durumunda, bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri de belirlendi.
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda FC Midtjylland ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlıların, Danimarka ekibini geçmesi durumunda, bir sonraki turdaki muhtemel rakipleri de belirlendi.
- Vincenzo Montella yönetimindeki Beşiktaş, FC Midtjylland'ı elerse UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Tromsö - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Danimarka temsilcisi FC Midtjylland'ı elemesi halinde, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü eleme turundaki rakibi belli oldu.
İŞTE YENİ RAKİP...
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun üçüncü eleme turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.
Beşiktaş, ikinci eleme turunda Danimarka ekibi Midtjylland'ı geçmesi halinde, Tromso-Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile 3'üncü turda karşılaşacak.
UEFA Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turu ilk maçları 6 Ağustos'ta, rövanş karşılaşmaları ise 13 Ağustos'ta oynanacak.
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