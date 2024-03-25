UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Kuzey Makedonya-İsveç maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak maçta UEFA, Türk hakemi görevlendirdi.
Kuzey Makedonya-İsveç maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak maçta UEFA, Türk hakemi görevlendirdi.
UEFA, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda yarın oynanacak Kuzey Makedonya-İsveç maçını hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Tose Proeski Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Cevdet Kömürcüoğlu üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Çağdaş Altay yapacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor