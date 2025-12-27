Vanspor 4 golle kazandı
İmaj Altyapı Vanspor, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Van Atatürk
Hakemler: Alpaslan Şen, Seyfettin Ünal, Harun Reşit Güngör
İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Jevsenak, Medeni Bingöl (Dk. 81 Güvenç Usta), Mehmet Özcan (Dk. 81 Muhammed Çoksu), Traore, Erdem Seçgin (Dk. 54 Sabahattin Destici), Jefferson (Dk. 82 Anıl Yıldırım), Emir Bars (Dk. 69 Regis), Cedric
Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Yiğit Ali Buz, Recep Burak Yılmaz, Engin Can Aksoy, Ersin Aydemir (Dk. 58 Eren Güler), Baran Sarka, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 90 Abdulkadir Adıyaman), Mustafa Said Aydın, Ali Yıldız (Dk. 84 Barış Uzel), Oğuzhan Matur, Deniz Aksoy
Goller: Dk. 40 Cedric, Dk. 45+1 Emir Bars, Dk. 67 Medeni Bingöl, Dk. 90 Muhammed Çoksu (İmaj Altyapı Vanspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Ünal Emre Durmuşhan, Dk. 32 Deniz Aksoy, Dk. 62 Baran Sarka (Atakaş Hatayspor), Dk. 81 Jefferson (İmaj Altyapı Vanspor)