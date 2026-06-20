A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası D Grubu'ndaki Paraguay mücadelesi öncesinde açıklamalar yaptı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, müsabaka öncesi değerlendirmelerde bulundu.

"UZUN BİR HAFTA GEÇTİ"

Avustralya maçı sonrası zorlu bir hafta geçtiğini söyleyen Montella, "Nihayet maç günü geldi. Uzun bir hafta geçti. Çok fazla konuştuk. Sahaya çıkmak için çok motiveyiz. Takım odaklanmış ve birlik içinde. Dünya Kupası'nda çoğu maç zordur. Maçların çoğu dengede geçiyor, bugün de böyle bir maç bekliyorum." diye konuştu.

"MODERN FUTBOL BUNU GEREKTİRİYOR"

Rakibin oyun planına karşı hazırlıklarını yaptıklarını belirten Montella, "Paraguay'ın kadrosuna baktığımızda her zamanki gibi 4-2-3-1 başlayabilirler, aynı oyuncularla 4-3-3 oynayabilirler. Her türlü ihtimale hazırlıklıyız. Biz topa sahip olduğumuzda kendini daha rahat hisseden bir takımız. Rakip savunma arkasına daha fazla derinlemesine koşu atmamız gerekiyor. Kapanan rakiplere karşı modern futbol bunu gerektiriyor. Alan az olduğunda defans arkasındaki boşluklara koşu atmak gerekir." dedi.

"TAKIMLA BİRLİKTE GÜZEL DENEYİMLERİM VAR"

İki sene önce doğum gününü galibiyetle kutladıklarını hatırlatan İtalyan çalıştırıcı, "Evet dün doğum günümdü. Takımla birlikte güzel deneyimlerim var. 2 sene önce bir galibiyetle kutlamıştık." ifadelerini kullandı.

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