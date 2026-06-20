Uruguay Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden Diego Lugano, Türkiye'nin Paraguay ile oynayacağı mücadele öncesinde kısa bir değerlendirme yaptı.

2026 Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın Paraguay ile oynayacağı karşılaşma öncesi eski futbolcu Diego Lugano'dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"TÜRKİYE, 2-1 KAZANIR!"

Avustralya karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyet ve Paraguay maçına ilişkin Tivibuspor'a konuşan Lugano, "Bence geçen maçta eksik olan şey 3. bölgede hız ve güçtü. Türkiye hücumda agresifliği gösteremedi. Bugün maç farklı olacak, Türkiye daha fazla alan bulacak. Türkiye, 2-1 kazanır!" dedi.

"YILDIRIM'IN DÖNÜŞÜNDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

Aziz Yıldırım'ın başkanlığa yeniden seçilmesi ve takımın başına İsmail Kartal'ın getirilmesini de değerlendiren Diego Lugano, "Aziz Yıldırım'ın dönüşünden dolayı çok mutluyum. Her Fenerbahçe taraftarı gibi ben de onun umut getirdiğine inanıyorum. İsmail Kartal çok tecrübeli ve kulübü tanıyor. Bazen kulübü ve ligi bilen teknik adama sahip olmak, dışarıdan hoca getirmekten daha iyidir." diye konuştu.

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