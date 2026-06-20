CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’de gerçekleştirdiği grup toplantısında yaptığı ‘Osmanlı coğrafyası’ vurgusuna daha önce "korkunç" sözleriyle değerlendiren Özgür Özel, bu defa da Kılıçdaroğlu’nun bu ifadesinin uykularını kaçırdığını söyledi.

Bir YouTube kanalına konuk olan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı coğrafyasıyla ilgili sözlerinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, "Ben 'butlan geliyor' dediler, yattım uyudum. Butlan kararı çıktı, yattım uyudum. Partiye sabah saldıracaklarmış dediler, yattım uyudum. Bizi polis zoruyla attılar, dolu altında yürüdüm, miting yaptım, yattım uyudum. Sırrı Süreyya'nın cenazesinde biri geldi saldırıda bulundu, o gece yattım uyudum. Ancak Kemal Bey'in metninde 'Osmanlı coğrafyasına büyümek, CHP de burada yerini alacak' sözlerini görünce... Cumhur İttifakı'nın sahiplendiği söylemlerde, 'Bu köşeyi de biz doldurabiliriz' tonu ve vurgusundan sonra ben uyku uyuyamadım. Uykum kaçtı benim" dedi.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Türkiye çok önemli bir coğrafyada. Bakın, dünya dengeleri değişiyor derken Çin'e bakın, Amerika'ya bakın, İngiltere'ye bakın. Ortadoğu politikalarına bakın, Osmanlı'nın topraklarına bakın, o coğrafyada yaşayan insanlara bakın; Türkiye o coğrafyaya gitmek, o coğrafyada yeniden ama yeniden kendi kişiliğini korumak ve geliştirmek zorundadır. Biz dünyanın önemli, sayılı ülkelerinden birisi olmak zorundayız. Küçülerek değil büyüyerek gitmek zorundayız” demişti.

"ALTAYLAR’DAN TUNA'YA" ÇIKIŞI DA YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada da "Bizim Orta Doğu’dan Kafkaslar’a, Asya’dan Avrupa’ya ve Altaylar’dan Tuna’ya uzanan sözümüz; başkalarının icazetiyle değil, bu milletin kendi öz gücüyle söylenir. Şehitlerimizin kanıyla sulanmış, gönül bağımız olan hiçbir coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti’ni sıkıştırmaya gücünüz yetmez" ifadelerini kullanmıştı.

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