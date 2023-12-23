Yabancı oyuncu sınırı kalkıyor

23 Aralık 2023 06:57 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 07:00

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katılımıyla TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği’nin toplantısı dün Riva’da gerçekleştirildi. Yaklaşık üç saat süren toplantıda son dönemde yaşanan olayları atlatmak için birliktelik mesajı verildi. Toplantıdaki en dikkat çekici konu ise yabancı sınırı hakkında oldu. Kulüp başkanlarının, bu sınırın kalkması yönündeki taleplerini Bakan Bak’ın olumlu karşıladığı ve talebin incelenmesi ve pürüzlerin giderilmesi için bir komisyon kurulmasının sözünü verdiği öğrenildi.

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç toplantının çok verimli geçtiğine değinerek, “Türk futbolunun temel problemlerini, hakemlik müessesesini etraflıca değerlendirdik. Yapacak çok işimiz var” dedi. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de “Biz büyük bir aileyiz. Bu değerli ailenin tüm paydaşlarının birbirleriyle diyalog içinde olması çok önemli. Bir sorun varsa birlikte çözeceğiz” dedi. Bakan Bak ise “Yasal ve ekonomik talepler var, onları takip edeceğiz. Buradan Türk futbolu olarak güçlü bir şekilde çıkacağız” diye konuştu.