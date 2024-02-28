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    Yarı finali bıraktı Galatasaray derbisine kafayı taktı: Yarından itibaren...

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yarı finali bıraktı Galatasaray derbisine kafayı taktı: Yarından itibaren...
    Fernando Santos, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2-0'lık Konyaspor galibiyetinden sonra açıklamalarda bulunan Fernando Santos, Galatasaray derbisinin önemine dikkat çekti ve "Ben Galatasaray maçını yarın sabah düşünmeye başlayacağım" ifadelerini kullandı.

    Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

    ADİL BİR GALİBİYET ALDIK

    Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini belirten Fernando Santos, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Kupada yarı finale yükseldik. Önemli olacağını biliyorduk, ona göre hazırlandık. Yarı finalde olmak önemli. Finale ulaşmak ve kupaya ulaşmak istiyoruz. Ankaragücü maçı da zor bir yarı final olacak ama gücümüzü biliyoruz. Bugün iyiydik. Adil bir galibiyet aldığımızı söyleyebilirim, hak ettik" dedi.

    YARIN GALATASARAY MAÇINI DÜŞÜNMEYE BAŞLAYACAĞIM

    Galatasaray derbisine dair soruya Fernando Santos, "Ben Galatasaray maçını yarın sabah düşünmeye başlayacağım. Bugün, bu maçın günü. Derbiler çok önemli, o maçta da güzel bir maç olacak ama onu yarından itibaren düşünmeye başlayacağız" cevabını verdi.

    SALİH UÇAN'IN YORGUNLUĞU VARDI

    Salih Uçan'ın ilk yarının sonunda kenara gelmesinin hatırlatılmasının ardından Fernando Santos, "Yorgunluğu vardı, sakatlık geçirmişti. Orta sahayı güçlü tutmak adına çıkardım. Bakacağız durumuna, sadece yorgunluk olduğunu biliyoruz" açıklamasını yaptı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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