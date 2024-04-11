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Haberler > Spor > Yenilginin ardından saha karıştı! Taraftar, futbolcuya kırbaçla saldırdı

Yenilginin ardından saha karıştı! Taraftar, futbolcuya kırbaçla saldırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Hilal'e ile Al Ittihad karşılaştı. Sahadan mağlup ayrılan Al Ittihad oyuncusu Abderrazak Hamdallah ise bir taraftarın kırbaçlı saldırısına uğradı.

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal'i, Al Ittihad'ı 4-1 mağlup etti.

KIRBAÇLA SALDIRDI

Yenilginin ardından ise saha karıştı, hatta şiddet olayları baş gösterdi. Maçın ardından Al Ittihad'ın Fas uyruklu futbolcusu Abderrazak Hamdallah tribüne doğru su fırlatınca tribünde bulunan bir taraftar elindeki kırbaçla Hamdallah'a saldırdı.

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Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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