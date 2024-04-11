Yenilginin ardından saha karıştı! Taraftar, futbolcuya kırbaçla saldırdı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Nisan 2024 23:49 - Güncelleme: 11 Nisan 2024 23:57 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Hilal'e ile Al Ittihad karşılaştı. Sahadan mağlup ayrılan Al Ittihad oyuncusu Abderrazak Hamdallah ise bir taraftarın kırbaçlı saldırısına uğradı.