Yenilginin ardından saha karıştı! Taraftar, futbolcuya kırbaçla saldırdı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Al Hilal'e ile Al Ittihad karşılaştı. Sahadan mağlup ayrılan Al Ittihad oyuncusu Abderrazak Hamdallah ise bir taraftarın kırbaçlı saldırısına uğradı.
Suudi Arabistan Süper Kupası'nda Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal'i, Al Ittihad'ı 4-1 mağlup etti.
KIRBAÇLA SALDIRDI
Yenilginin ardından ise saha karıştı, hatta şiddet olayları baş gösterdi. Maçın ardından Al Ittihad'ın Fas uyruklu futbolcusu Abderrazak Hamdallah tribüne doğru su fırlatınca tribünde bulunan bir taraftar elindeki kırbaçla Hamdallah'a saldırdı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi