Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım daha başkanlığının ilk gününde transferin fitilini ateşledi. Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan sarı lacivertlilerin, üç isim için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Santrforlar Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy’yle zaten anlaşma aşamasına gelinmişti. Bunlara yeni hamleler de eklendi.

CİMBOM’A GOL HAKAN MI?

Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığını duyurmuştu. İnter ise alaycı bir dille yalanlamıştı. Aziz başkanın futbolcuyu alarak tarihî rakibi G.Saray’a ilk golü atmak istediği belirtildi. Millî kaptanla irtibata geçildiği belirtildi.

SÜPER SAVUNMACI GRİMALDO

Başkan savunmaya takviye yapacağını zaten söylemişti. F.Bahçe, Leverkusen’den Alejandro Grimaldo’ya yöneldi. Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki İspanyol sol bekin menajeriyle masaya oturuldu.

Alejandro Grimaldo

O STOPER GİMENEZ Mİ?

Mutlaka stoper alacağını söyleyen Yıldırım’ın Atletico Madrid forması giyen Jose Gimenez’i gündemine aldığını İspanyol medyası duyurdu. Fakat Uruguaylı yıldız futbolcuya Milan ve Juventus’un da talip olduğu biliniyor.

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