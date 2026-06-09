Yıldırım hızıyla transfer: Grimaldo, Hakan Çalhanoğlu, Jimenez
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım daha başkanlığının ilk gününde transferin fitilini ateşledi. Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan sarı lacivertlilerin, üç isim için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
- Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy ile anlaşma aşamasına gelindiği belirtildi.
- Hakan Çalhanoğlu ile anlaşıldığı yönündeki duyumların İnter tarafından yalanlandığı aktarıldı.
- Leverkusen'den Alejandro Grimaldo'ya yönelindiği ve menajeriyle masaya oturulduğu belirtildi.
- Atletico Madrid'den Jose Gimenez'in gündeme alındığı ancak Milan ve Juventus'un da talip olduğu bildirildi.
Santrforlar Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy’yle zaten anlaşma aşamasına gelinmişti. Bunlara yeni hamleler de eklendi.
CİMBOM’A GOL HAKAN MI?
Hakan Safi, Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığını duyurmuştu. İnter ise alaycı bir dille yalanlamıştı. Aziz başkanın futbolcuyu alarak tarihî rakibi G.Saray’a ilk golü atmak istediği belirtildi. Millî kaptanla irtibata geçildiği belirtildi.
Aziz Yıldırım ilk transferini yaptı: 3 yıllık anlaşma!
SÜPER SAVUNMACI GRİMALDO
Başkan savunmaya takviye yapacağını zaten söylemişti. F.Bahçe, Leverkusen’den Alejandro Grimaldo’ya yöneldi. Alman ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi olan 30 yaşındaki İspanyol sol bekin menajeriyle masaya oturuldu.
O STOPER GİMENEZ Mİ?
Mutlaka stoper alacağını söyleyen Yıldırım’ın Atletico Madrid forması giyen Jose Gimenez’i gündemine aldığını İspanyol medyası duyurdu. Fakat Uruguaylı yıldız futbolcuya Milan ve Juventus’un da talip olduğu biliniyor.