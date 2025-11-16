Yıldız ismin üzerinden çıkanlar şoke etti: 450 bin avro para cezası aldı
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Karim Adeyemi, muşta ve elektroşok silahı taşıdığı gerekçesiyle 450 bin avro para cezası aldı.
Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Karim Adeyemi, muşta ve elektroşok silahı taşıdığı için 450 bin avro para cezası aldı.
450 BİN AVRO CEZA ÖDEYECEK
Alman Bild gazetesinin haberine göre; 23 yaşındaki futbolcu, muşta ve elektroşok silahı bulundurduğu için 7 bin 500 avroluk 60 taksit halinde ödenmek üzere 450 bin avro para cezasına çarptırıldı.
YAPTIRIM UYGULANMAYACAK
Haberde, şu anda Almanya Milli Takımı kampında bulunan Adeyemi'ye herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı ifade edildi.
