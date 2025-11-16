Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Karim Adeyemi, muşta ve elektroşok silahı taşıdığı gerekçesiyle 450 bin avro para cezası aldı.

Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu Karim Adeyemi, muşta ve elektroşok silahı taşıdığı için 450 bin avro para cezası aldı.

450 BİN AVRO CEZA ÖDEYECEK

Alman Bild gazetesinin haberine göre; 23 yaşındaki futbolcu, muşta ve elektroşok silahı bulundurduğu için 7 bin 500 avroluk 60 taksit halinde ödenmek üzere 450 bin avro para cezasına çarptırıldı.

YAPTIRIM UYGULANMAYACAK

Haberde, şu anda Almanya Milli Takımı kampında bulunan Adeyemi'ye herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı ifade edildi.

