Yusuf Akçiçek ve İsak Vural'ın yerine Hamza Akman kadroya dahil edildi
Pendikspor forması giyen Hamza Akman, İsak Vural ve Yusuf Akçiçek'in A Milli Takım'a geçmesinin ardından Ümit Millî Takımı'nın kadrosuna dahil edildi.
- A Milli Takım'a davet edilen İsak Vural ve Yusuf Akçiçek aday kadroda yer alıyor.
- Aday kadroda Mehmet Erdoğan, Deniz Ertaş ve Deniz Dilmen gibi isimler de kalecilik görevini üstlenecek.
- Defans, ortasaha ve forvet bölümlerinde ise önemli isimlerin yer aldığı kadroda Pendikspor'dan Hamza Akman bulunuyor.
Ümit Millî Takımımızın Litvanya ile oynayacağı 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçının aday kadrosuna Pendikspor Futbol A.Ş. forması giyen Hamza Akman dahil edildi.
İSAK VE YUSUF A MİLLİ TAKIM'A
Ümit Millilerin aday kadrosunda yer alan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım kadrosuna dâhil edilmişti.
Litvanya maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Deniz Dilmen (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.)
Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Yasin Özcan (RSC Anderlecht), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe A.Ş.)
Orta Saha: Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş A.Ş.), Emirhan İlkhan (Torino FC), Cihan Çanak (Trabzonspor A.Ş.), Burak İnce (Al Akhdoud Saudi Club), Melih Bostan (Tümosan Konyaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.)
Forvet: Semih Kılıçsoy (Cagliari Calcio), Ali Habeşoğlu (Bodrum FK)