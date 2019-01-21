Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre toplamda %1,1 büyüme ile tarihindeki en yüksek rakamını gören Alman üreticinin elektrikli otomobillerdeki artış oranı ise %38,4’e ulaştı. Dünya genelinde pek çok ülkede pazar koşullarının zorlu olacağını öngören marka yöneticileri, müşterilerle buluşturacağı yeni modeller sayesinde 2019’da da unvanını korumayı hedefliyor. Bu yıl satışa çıkacak Yeni BMW 3 Serisi ve BMW X7 ile büyümesini sürdürmeyi planlayan şirket, satışlarını 2018’e göre artırmayı hedefliyor.