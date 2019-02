Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Elektrikli otomobiller her geçen gün sayısını arttırmaya devam ederken, birçok ülke altyapı çalışmalarını neredeyse tamamladı. Şarj istasyonlarında ise her geçen gün artış kendini gösteriyor. Menzil konusunda otomotivciler tarafından çalışmalar sürerken hızlı şarj konusunda ise teknoloji her gün kendini yeniliyor. Dünyanın en büyük filo kiralama şirketlerinden biri olarak ön plana çıkan ve dev bir araç filosunu yöneten LeasePlan, Elektrikli Araçlara Hazırlık Endeksi’nin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu öncesinde yayınlanan raporda elektrikli araçların yayılım hızı bu araştırma ile ortaya çıktı. Yirmi iki Avrupa ülkesinin yer aldığı endekste ilk defa bütün katılımcı ülkeler elektrikli araçlar hususunda 2018 yılında gelişme gösterdi ve puanını artırdı. Elektrikli araçlar devrimine en hazırlık ülkeler ise sırasıyla Norveç, Hollanda, İsveç ve Avusturya oldu. Ülkede yeni ruhsatlandırılmış taşıtların yüzde 53’ünü elektrikli araçların oluşturduğu Norveç liderliğini sürdürdü.

BİN KİŞİYE 4,8 ŞARJ İSTASYONU

Rapora göre elektrikli araçlara hazırlık seviyesindeki artışın başlıca sebepleri, araçların şarj altyapısının iyileştirilmesi ve elektrikli araç modellerinin bulunabilirliğinin artması. Halka açık en çok elektrikli şarj istasyonu bulunan ülke 83 bin 196 adet ile Hollanda olurken bu ülkeyi 37 bin 405 adet ile Almanya, 34 bin 558 adet ile Fransa takip etti. 2018 yılında Hollanda’da bin kişiye 4,8 adet elektrikli şart istasyonu düşerken, Norveç’te bin kişiye 4,5 adet, Lüksemburg’ta ise bin kişiye 1,9 adet şarj istasyonu düştü. Avusturya, İrlanda, Almanya ve Hollanda elektrikli araçlar için devletçe sağlanan avantajlı vergi indirimleri ve satın alma destekleri konusunda en yüksek sıralarda yer aldı.

ÖNCE VERGİ ALTYAPISITürkiye’nin elektrikli araçlara hazır olma durumu ile ilgili olarak LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay açıklama yaptı. Oktay “Elektrikli araçlar Avrupa’da uygun maliyetli seçenekler arasında. Biz bu endeks çalışmasında yer almasak da biliyoruz ki, Türkiye’de rakamlar çok gerilerde. Elektrikli araçların daha ulaşılabilir ve etkin bir alternatif olabilmesi için kanun koyucuların vereceği vergi ve şarj altyapısı destekleri çok önemli. En azından unutmamalıyız ki elektrikli araçlar iklim değişikliği ile mücadele etmek için en iyi yollardan biri. Biz sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda 2030 yılına kadar tüm filomuzda net sıfır emisyon hedefimizle elektrikli araçların kullanımının yaygınlaştırılması için hem global hem de yerel aksiyonlarımıza devam ediyoruz” dedi.