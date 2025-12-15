Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 400 bininci kamyonunu üreterek Türkiye otomotivinde önemli bir başarıya imza attı. Tesis, ürettiği araçları 70’ten fazla ülkeye ihraç ediyor.

Ali ÇELİK- Mercedes-Benz Türk, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda tarihindeki en önemli başarılarından birine daha imza attı. Fabrika, 400 bininci kamyonunu üretmeyi başararak Türkiye otomotiv sanayisinde yeni bir kilometre taşına ulaştı.

600 milyon avronun üzerinde yatırımla hayata geçen fabrika Daimler Truck AG’nin de en önemli üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Mercedes-Benz Actros ve Arocs modellerinin üretildiği ve Türkiye’de üretilen her 10 kamyondan 7’sinin banttan indiği tesis, küresel pazarlara önemli adetlerde ihracata da imza atıyor. Bugüne kadar banttan inen araçların 128 binden fazlasının 70’ten fazla ülkeye ihraç edilirken son 5 yılda yaklaşık 4 milyar avroluk ihracat geliriyle dikkat çekiyor.

