Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Konuşmasında dernek vizyonunu şekillendirecek en önemli konunun otomotiv sektöründeki değişim olacağına dikkat çeken Özalp “OEM’in agresif atakları, dijital oyuncular, bağlantılı araçlar, elektrikli araçlar ve değişen mobilite çözümleri karşısında eşit rekabete hazırız. Yardımlaşarak yarışabilir, sektörümüzü güçlendirerek birlikte büyüyebiliriz. Çok sesliliğe ve yüksek sesle birlikte düşünmeye hazırız. Tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi yeni Yönetim Kurulumuzun bir üyesi ve derneğimizin yeni başkanı olarak üzerime düşen görevi yerine getirmekten onur duyacağım” ifadelerini kullandı.