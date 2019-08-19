Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kampanya dâhilinde hurda indirimi ve ÖTV desteğiyle Panda 69.900 TL’den, Egea Sedan ise 72.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca Egea Ailesi’nde Mirror, Lounge, S-Design ve Sport donanım paketlerinde araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması da hediye ediliyor.