Bu kampanya dâhilinde hurda indirimi ve ÖTV desteğiyle Panda 69.900 TL’den, Egea Sedan ise 72.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca Egea Ailesi’nde Mirror, Lounge, S-Design ve Sport donanım paketlerinde araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulaması da hediye ediliyor.
Fiat, ÖTV desteğini devam ettiriyor
19.08.2019 - 07:34 | Son Güncelleme: 19.08.2019 - 07:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fiat, ağustos sonuna kadar geçerli olacak satış kampanyası kapsamında; Egea Ailesi Panda modellerinde 13 bin TL’ye varan ÖTV desteği sunuyor.
Etiketler : fiat,
644678 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/t-otomobil/644678.aspx
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