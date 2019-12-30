Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Fabrika Bursa’nın Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde bulunan, TSK'ya ait araziye kurulacak. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın açıklamasına göre söz konusu bölgedeki TSK’ya ait beş milyon kilometrekarelik arazinin şimdilik bir milyon metrekaresi, üretim tesisi olarak TOGG’a tahsis edilecek. Kurulması planlanan tesisin ilk etapta 4 bin 300 kişinin istihdam etmesi bekleniyor.

SANAYİNİN KALBİ

TOFAŞ ve RENAULT'un dev üretim tesislerinin yer aldığı Bursa, Türkiye’de üretilen 15 model aracın dokuzuna ev sahipliği yapıyor. Ayrıca bölgede Otomotiv Test Merkezi kurulurken, Türkiye’nin ekonomi lokomotifi olan otomotiv sektörünün birçok önemli oyuncusu yine bu bölgede yer alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye otomotiv eko sisteminin merkezi konumundaki Bursa’nın 60 yıldır ülkemizde endüstrisinin gelişmesinde lider rol üstlendiğine dikkat çekerek şunları dile getirdi: Otomotiv üretimi için nitelikli ve yetişmiş insan gücü şehrimizde fazlasıyla var. Bursa’daki tedarik endüstrimiz çok güçlü, yeni bir yatırıma hızlı bir şekilde adapte olabilecek konumda ve kalitede. Bursa otomotiv endüstrisinde yaşanan büyük dönüşüm neticesinde elektrikli ve yazılım ağırlıklı yeni araç teknolojilerinde de ülkemizin üretim merkezi konumunda yer alacak. Yerli otomobilin Bursa’da üretilecek olması, Bursalı otomotiv üreticilerimizi endüstride küresel boyutta yaşanan dönüşüme daha hızlı adapte olmaları yönünde teşvik edecektir.