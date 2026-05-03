Çinli otomobil devi BYD, Mayıs ayı fiyat listesini güncelledi. Mayıs ayında geçerli olan fiyat listesine göre satıştaki model sayısı azaltıldı. Markanın sevilen modellerinden Atto 3 listeden kaldırıldı.

Şubat ayında 8 modelle Türkiye pazarında yer alan BYD, ilk olarak mart ayında model sayısını 5’e düşürdü.



Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2025 yılında 25 bin 858 satışla en çok tercih edilen şarj edilebilir hibrit modeli SEAL U DM-i artık listede yer almıyor.

Yine BYD Atto 2, BYD Seal U EV, BYD Dolphin, modelleri de mart ayından itibaren Türkiye’de satılmıyor. Mayıs ayında ise markanın sevilen modellerden biri olan Atto 3 listeden çıkarıldı.

Çinli markanın 2026 yılı mayıs ayı fiyat listesinde 4 model kaldı ve bunların en ucuzu 2.429.000 TL’den satılıyor. Marka, mayıs ayında satışta kalan modellerine zam yapmadı.



İşte 1 Mayıs itibarıyla BYD modellerinin fiyatları… (Mayıs fiyatı - Kampanyalı fiyat)

Model Donanım Liste fiyatı (TL) Kampanyalı fiyat (TL) BYD SEAL 160 kW Design 2.489.000 2.429.000 BYD SEAL 390 kW AWD Excellence 4.077.000 BYD SEALION 7 390kW AWD Excellence 4.190.000 BYD HAN 380 kW AWD Executive 4.873.000 4.573.000 BYD TANG 380 kW AWD Flagship 5.418.000

