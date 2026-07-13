Çinli otomotiv devi BYD, Avustralya'da 1.265 müşteriye '2026 model' diye sattığı araçların aslında '2025 model' olduğunu açıkladı. İlk etapta mağdur müşterilere bin 100 dolarlık tazminat ödemeyi teklif eden BYD, gelen tepkiler üzerine araçlarını iade etmek isteyen müşterilere tam para iadesi seçeneği sunulacağını belirtti.

Çin merkezli otomotiv devi BYD, Avustralya'da yaşanan model yılı karışıklığı nedeniyle binlerce müşterisini etkileyecek bir geri ödeme süreci başlattı. Şirket, 2026 model olarak satılan 1.265 aracın gerçekte 2025 model olduğunu açıklarken, hatanın idari bir yanlışlıktan kaynaklandığını bildirdi.

ÖNCE 1100 DOLAR TAZMİNAT TEKLİF EDİLDİ

BYD, ilk etapta mağdur müşterilere yaklaşık bin 100 dolar tazminat teklif etti. Ancak kamuoyunda ve medyada artan tepkilerin ardından şirket politikasını değiştirerek, isteyen müşterilere araçlarını iade edip satın alma bedelinin tamamını geri alma seçeneği sundu.

Çinli otomobil devinden skandal hata! Binden fazla müşteriye yanlış model araç satmışlar

Şirketten yapılan açıklamada, model yılı hesaplamasında yaşanan idari hatanın satış sürecine yansıdığı belirtilirken, araçların teknik özellikleri, donanımları ve garanti kapsamında herhangi bir değişiklik bulunmadığı vurgulandı. BYD yetkilileri, benzer bir durumun yeniden yaşanmaması için gerekli önlemlerin alındığını ifade etti.

ŞİRKETE 50 MİLYON DOLARLIK MALİYET

Farklı BYD modellerini kapsayan hatanın, tüm müşterilerin para iadesini tercih etmesi halinde şirkete yaklaşık 50 milyon dolarlık maliyet oluşturabileceği belirtiliyor. Öte yandan BYD, tam para iadesi kararının yalnızca basında yer alan haberler nedeniyle alındığı yönündeki iddiaları da reddetti.

Çinli otomobil devinden skandal hata! Binden fazla müşteriye yanlış model araç satmışlar

BYD, etkilenen tüm müşteriler için çözüm üretmeye devam ettiğini açıklarken, tam para iadesinin de sunulan seçenekler arasında yer aldığını duyurdu. Şirket, model yılı karışıklığının yalnızca idari bir hatadan kaynaklandığını ve araçların performansı ya da garanti koşullarının bu durumdan etkilenmediğini savundu.

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