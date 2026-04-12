Çinli uzmandan 'elektrikli' öngörüsü: 2040'a kadar pazarın %90'ına hakim olacak
Çinli üst düzey bir uzmana göre, tamamen elektrikli araçlar (BEV) 2040 yılına gelindiğinde otomotiv pazarının yaklaşık yüzde 90’ına hâkim olabilir. Bu öngörü, elektrikli araç dönüşümünün beklenenden çok daha hızlı ilerleyebileceğine işaret ediyor.
- Elektrikli araçların yaygınlaşmasının doğrusal değil, “S-eğrisi” olarak tanımlanan hızlanan bir büyüme modeli izlediği belirtiliyor.
- Başta Çin olmak üzere büyük pazarlarda elektrikli araçlara olan talep artış trendinde olup, batarya maliyetlerinin düşmesi, şarj altyapısının gelişmesi ve üretim ölçeklerinin büyümesi bu dönüşümün temel itici güçleri arasında yer alıyor.
- İçten yanmalı araçların (ICE) pazar payının hızla gerileyeceği ve hibrit araçların geçiş döneminde rol oynayacağı, ancak uzun vadede tamamen elektrikli araçların baskın hale geleceği ifade ediliyor.
- Profesör Minggao'nun pazar payı öngörülerine göre, 2030'da yeni enerji binek araç pazar payının %70'i aşması, 2035'te %80'in üzerinde istikrar kazanması ve 2040'ta %80+ seviyesinde kalması bekleniyor.
- Katı hal bataryalar konusunda ise 2030 sonuna kadar 300 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşan bataryaların görülmesi öngörülse de, şirketler bu teknolojiyi pazarlama hilesi olarak kullanmaktan kaçınmaya çağrılıyor.
- Çin'in katı hal bataryalar alanında önemli ilerleme kaydettiği, geçen yıl yayımlanan yeni patent başvurularının %44'ünün Çin'e ait olduğu ve yerli sülfür elektrolit üretim kapasitesinin 20.000 tonu aştığı belirtiliyor.
Tsinghua Üniversitesi'nden Profesör Ouyang Minggao, Çin'in otomotiv teknolojisi yol haritasına ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaparak, elektrikli araçların yaygınlaşması doğrusal değil, “S-eğrisi” olarak tanımlanan hızlanan bir büyüme modeli izliyor. Bu da başlangıçta yavaş görünen geçişin, belirli bir eşiğin ardından çok kısa sürede hızlanarak baskın hale gelmesini sağlıyor. Benzer bir dönüşüm daha önce akıllı telefonlar ve internet kullanımında da görülmüştü.
Çin başta olmak üzere büyük pazarlarda elektrikli araçlara olan talep zaten güçlü bir artış trendinde. Batarya maliyetlerinin düşmesi, şarj altyapısının hızla gelişmesi ve üretim ölçeklerinin büyümesi, bu dönüşümün temel itici güçleri arasında yer alıyor. Özellikle Çin’in üretim kapasitesi ve tedarik zinciri avantajı, elektrikli araçların daha uygun fiyatlı hale gelmesini sağlıyor.
Minggao ayrıca, içten yanmalı araçların (ICE) pazar payının hızla gerileyeceğini ve bu araçların önümüzdeki yıllarda geri bir konuma düşeceğini belirtiyor. Elektrifikasyon süreci ilerledikçe hibrit araçların geçiş döneminde önemli rol oynayacağı, ancak uzun vadede tamamen elektrikli araçların baskın hale geleceği ifade ediliyor.
PAZAR PAYI ÖNGÖRÜLERİ
Profesör, sektörün geleceğine dair agresif bir dijital plan sundu:
|Yıl
|Yeni Enerji Binek Araç Pazar Payı
|Tam Elektrikli / Plug-in Hibrit Oranı
|2030
|%70'i aşacak
|7:3
|2035
|%80'in üzerinde istikrara kavuşacak
|8:2
|2040
|%80+ seviyesinde kalacak
|9:1 (Tam Elektrikli Araçlar)
Bu öngörülere göre elektrikli araç devriminin düşünülenden daha hızlı gerçekleşebileceği ve 2040 itibarıyla otomotiv sektörünün neredeyse tamamen elektrikli hale gelebileceğini ortaya koyuyor.
KATI HAL BATARYALAR KONUSUNDA UYARI
Sektörün katı hal bataryalara olan mevcut ilgisine değinen Ouyang, temkinli olunması çağrısında bulundu. 2030 yılı sonuna kadar 300 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşan katı hal bataryaların muhtemelen görüleceğini öngörse de, şirketleri ürün lansmanları konusunda dikkatli olmaya ve bu teknolojiyi bir pazarlama hilesi olarak kullanmaktan kaçınmaya çağırdı.
Çin bu alanda önemli ilerleme kaydetmiş durumda; geçen yıl yayımlanan yeni patent başvurularının yüzde 44'ü Çin'e ait ve yerli sülfür elektrolit üretim kapasitesi 20.000 tonu aşmış durumda. Fiyatlar ise ton başına 20 milyon yuan'dan (290.000 USD), 1 milyon yuan'ın (14.500 USD) altına düştü.