Çinli üst düzey bir uzmana göre, tamamen elektrikli araçlar (BEV) 2040 yılına gelindiğinde otomotiv pazarının yaklaşık yüzde 90’ına hâkim olabilir. Bu öngörü, elektrikli araç dönüşümünün beklenenden çok daha hızlı ilerleyebileceğine işaret ediyor.

Tsinghua Üniversitesi'nden Profesör Ouyang Minggao, Çin'in otomotiv teknolojisi yol haritasına ilişkin çarpıcı bir değerlendirme yaparak, elektrikli araçların yaygınlaşması doğrusal değil, “S-eğrisi” olarak tanımlanan hızlanan bir büyüme modeli izliyor. Bu da başlangıçta yavaş görünen geçişin, belirli bir eşiğin ardından çok kısa sürede hızlanarak baskın hale gelmesini sağlıyor. Benzer bir dönüşüm daha önce akıllı telefonlar ve internet kullanımında da görülmüştü.

Çin başta olmak üzere büyük pazarlarda elektrikli araçlara olan talep zaten güçlü bir artış trendinde. Batarya maliyetlerinin düşmesi, şarj altyapısının hızla gelişmesi ve üretim ölçeklerinin büyümesi, bu dönüşümün temel itici güçleri arasında yer alıyor. Özellikle Çin’in üretim kapasitesi ve tedarik zinciri avantajı, elektrikli araçların daha uygun fiyatlı hale gelmesini sağlıyor.

Minggao ayrıca, içten yanmalı araçların (ICE) pazar payının hızla gerileyeceğini ve bu araçların önümüzdeki yıllarda geri bir konuma düşeceğini belirtiyor. Elektrifikasyon süreci ilerledikçe hibrit araçların geçiş döneminde önemli rol oynayacağı, ancak uzun vadede tamamen elektrikli araçların baskın hale geleceği ifade ediliyor.

Çinli uzmandan 'elektrikli' öngörüsü: 2040'a kadar pazarın %90'ına hakim olacak

PAZAR PAYI ÖNGÖRÜLERİ

Profesör, sektörün geleceğine dair agresif bir dijital plan sundu:

Yıl Yeni Enerji Binek Araç Pazar Payı Tam Elektrikli / Plug-in Hibrit Oranı 2030 %70'i aşacak 7:3 2035 %80'in üzerinde istikrara kavuşacak 8:2 2040 %80+ seviyesinde kalacak 9:1 (Tam Elektrikli Araçlar)

Bu öngörülere göre elektrikli araç devriminin düşünülenden daha hızlı gerçekleşebileceği ve 2040 itibarıyla otomotiv sektörünün neredeyse tamamen elektrikli hale gelebileceğini ortaya koyuyor.

KATI HAL BATARYALAR KONUSUNDA UYARI

Sektörün katı hal bataryalara olan mevcut ilgisine değinen Ouyang, temkinli olunması çağrısında bulundu. 2030 yılı sonuna kadar 300 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşan katı hal bataryaların muhtemelen görüleceğini öngörse de, şirketleri ürün lansmanları konusunda dikkatli olmaya ve bu teknolojiyi bir pazarlama hilesi olarak kullanmaktan kaçınmaya çağırdı.

Çin bu alanda önemli ilerleme kaydetmiş durumda; geçen yıl yayımlanan yeni patent başvurularının yüzde 44'ü Çin'e ait ve yerli sülfür elektrolit üretim kapasitesi 20.000 tonu aşmış durumda. Fiyatlar ise ton başına 20 milyon yuan'dan (290.000 USD), 1 milyon yuan'ın (14.500 USD) altına düştü.

Haberle İlgili Daha Fazlası