Almanya’da elektrikli otomobil pazarı, kısa süre önce yaşanan sert düşüşün ardından yeniden güçlü bir toparlanma sürecine girdi. Özellikle 2026’nın ilk aylarında devreye alınan yeni teşvikler ve artan talep, pazarda dengeleri adeta tersine çevirmiş durumda.

Almanya’da mart ayında toplam otomobil pazarı bir önceki aya göre yüzde 16 büyüyerek 294 bin adedi aşarken, asıl dikkat çeken gelişme elektrikli araçlarda yaşandı. Ay boyunca satılan 70 binden fazla tam elektrikli otomobil, toplam satışların yüzde 24’ünü oluşturdu. Bu oran, elektrikli araçların artık benzinli (yüzde 22,8) ve dizel (yüzde 12,8) modelleri geride bıraktığını gösteriyor.

Almanya’da elektrikli satışları benzinlileri geçti: Teşvik ve savaş etkisi

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 66’LIK BÜYÜME

Üstelik bu sadece anlık bir sıçrama değil. Elektrikli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66’dan fazla artış gösterdi. 2026’nın ilk çeyreğinde ise toplam 159 binin üzerinde elektrikli otomobil satıldı ve bu da yıllık bazda yüzde 41’in üzerinde büyüme anlamına geliyor.

TEŞVİKLER SATIŞLARI ARTIRDI

Bu hızlı geri dönüşün arkasındaki en önemli faktörlerden biri, Almanya’nın elektrikli araç teşviklerini yeniden devreye alması. Teşviklerin kaldırılmasıyla 2025 yılında ciddi bir daralma yaşanmıştı.

Sadece tam elektrikliler değil, hibrit ve plug-in hibrit modeller de yükselişte. Mart ayında hibrit satışları yüzde 16 artarak 117 bin adedi geçti ve pazarın yüzde 40’ından fazlasını oluşturdu. Yılın ilk çeyreğinde hibritler toplamda 282 bin adede ulaşarak güçlü konumunu korudu.

1 Ocak’tan itibaren Almanya’da yeni elektrikli araç alanlar, 2035’e kadar motorlu taşıt vergisinden muaf oluyor. Ayrıca 3.000 euro teşvik verilirken, düşük gelirli haneler için bu destek 6.000 euroya çıkıyor. Ayrıca, plug-in hibritler ve menzil uzatıcılı elektrikli araçlara 4.500 euroya kadar teşvik veriliyor.

İRAN SAVAŞININ ETKİSİ

Ayrıca küresel gelişmelerin de bu yükselişte etkisi var. İran savaşı ve enerji fiyatlarındaki dalgalanma, içten yanmalı motorlara olan ilgiyi zayıflatırken elektrikli araçlara olan talebi destekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası