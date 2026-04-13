Türkiye pazarına özel olarak geliştirilen yeni MINI Countryman Dark Edition ve Trail Edition modellerini satışa sundu.

ALİ ÇELİK - Dark Edition lansmana özel 3 milyon 780 bin TL, Trail Edition ise 4 milyon 400 bin 600 TL’den başlayan liste fiyatları, mild hibrit teknolojisi ve gelişmiş donanım seçenekleriyle vitrinde yerini aldı. Her iki versiyon da teknik altyapısını performans ve verimlilik odaklı bir mimari çiziyor. 1,5 litre hacminde, 3 silindirli mild hibrit destekli benzinli motor; 170 beygir güç ve 280 Nm tork üretirken, 7 ileri Steptronic çift kavramalı şanzımanla yüksek uyum içerisinde çalışıyor. Bu güç ünitesi, günlük kullanımda akıcı bir sürüş karakteri sunarken, yakıt tüketimi ve emisyon değerlerinde de optimize edilmiş bir performans sergiliyor.

Countryman ailesine Türkiye’ye özel model

BİNEK ARAÇ KONFORU TİCARİYLE

Türkiye hafif ticari araç pazarına yeni bir soluk getiren dizel motora sahip DELIVER 7’nin kısa şasili (L1H1) versiyonunu da yollara çıkarmaya başladı. Konforunu ticari araç dayanıklılığıyla birleştiren Maxus’un fiyatı ise 1.299.000 TL’den başlıyor.



YILIN OTOMOBİLİ İÇİN SON

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” (TYO) yarışmasında finale kalan otomobiller şu şekilde sıralandı: BMW iX3, BYD Sealion 7, Citroën C5 Aircross, Hyundai Inster, Mercedes-Benz CLA, Renault Clio ve Togg T10F, kazanan model ise son oylama sonrası 23 Haziran’da ödül töreninde açıklanacak…

S-CROSS VE VİTARA’YA BLACK EDİTİON DOKUNUŞU

Dünyanın önemli otomotiv şirketlerinden Japon Suzuki ülkemizdeki ürün gamını yeni Black Edition versiyonlarıyla genişletti. Markanın S-Cross ve Vitara modellerinde tercih edilebilen yeni Black Edition versiyonları, 2.385.000 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya yeni Black Edition lansmanına ilişkin açıklamasında “Müşterilerimize sunduğumuz ürün gamını Suzuki Black Edition modelleri ile genişletiyoruz. Sürücü ve yolcuların konforlu sürüş deneyimleri için sunroof, koltuk ısıtma ve tüm diğer Black Edition detayları ile Vitara ve S-Cross modellerimizi hem 4x2 hem de 4x4 AllGrip versiyonları ile pazara çok daha güçlü şekilde sunmaya devam ediyoruz. Black Edition versiyonlarımızın satışlarımıza olumlu katkı yapacağına inanıyoruz” dedi.

