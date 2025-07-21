Eurorepar cirosunu 6 kat arttırdı
T-Otomobil Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ülkemizde Tofaş çatısı altında faaliyetlerini sürdüren; dünya çapında çok markalı bakım ve onarım hizmet ağı Eurorepar Car Service, 2020’den bu yana yedek parça cirosunu 6 kat artırmayı başardı.
ALİ ÇELİK - Bu dönemde 5 kattan fazla büyüyen şirketin 3 aylık araç girişi 60 bin adet seviyesine ulaştı.
71 şehirde 265 servis noktası ile hizmet veren Eurorepar, bu rakamlarda Türkiye’de ikinci, Avrupa’da ise 6’ncı sırada yer alıyor. Şirketin 2025 yılı hedefi ise 75 şehirde 300’ün üstüne hizmet noktası.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe