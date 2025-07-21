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Eurorepar cirosunu 6 kat arttırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eurorepar cirosunu 6 kat arttırdı
Yedek Parça, Ciro, Tofaş, Bakım, Onarım, Otomotiv, Haber
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ülkemizde Tofaş çatısı altında faaliyetlerini sürdüren; dünya çapında çok markalı bakım ve onarım hizmet ağı Eurorepar Car Service, 2020’den bu yana yedek parça cirosunu 6 kat artırmayı başardı.

ALİ ÇELİK - Bu dönemde 5 kattan fazla büyüyen şirketin 3 aylık araç girişi 60 bin adet seviyesine ulaştı.

71 şehirde 265 servis noktası ile hizmet veren Eurorepar, bu rakamlarda Türkiye’de ikinci, Avrupa’da ise 6’ncı sırada yer alıyor. Şirketin 2025 yılı hedefi ise 75 şehirde 300’ün üstüne hizmet noktası.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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