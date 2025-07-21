Eurorepar cirosunu 6 kat arttırdı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Temmuz 2025 03:50 - Güncelleme: 21 Temmuz 2025 03:51 - Güncelleme:

Yedek Parça, Ciro, Tofaş, Bakım, Onarım, Otomotiv, Haber

Ülkemizde Tofaş çatısı altında faaliyetlerini sürdüren; dünya çapında çok markalı bakım ve onarım hizmet ağı Eurorepar Car Service, 2020’den bu yana yedek parça cirosunu 6 kat artırmayı başardı.

ALİ ÇELİK - Bu dönemde 5 kattan fazla büyüyen şirketin 3 aylık araç girişi 60 bin adet seviyesine ulaştı. İlgili Haber Motosiklet sayısı 6 ilde otoyu geçti! Trafikte dengeler değişiyor 71 şehirde 265 servis noktası ile hizmet veren Eurorepar, bu rakamlarda Türkiye’de ikinci, Avrupa’da ise 6’ncı sırada yer alıyor. Şirketin 2025 yılı hedefi ise 75 şehirde 300’ün üstüne hizmet noktası. İlgili Haber Yedieminde bekleyen araçlar satışa çıkıyor! Bakanlıktan tebliğ çıktı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Cüneyt Akçatepe