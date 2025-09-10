Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Münih sokaklarında Togg rüzgarı! Randevuyu kapan, deneme sürüşüne çıktı

Münih sokaklarında Togg rüzgarı! Randevuyu kapan, deneme sürüşüne çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
T-Otomobil Haberleri  / Anadolu Ajansı

Almanya'da düzenlenen otomotiv fuarına yerli ve milli otomobilimiz Togg damga vurdu. Togg'un modelleri dünyaya tanıtılırken, Münih sokaklarında ise karekodla randevu alan ziyaretçiler deneme sürüşü yapıyor. 

Türkiye'nin yerli ve milli aracı Togg'un ilk aracı T10X ve yeni modeli T10F'nin test sürüşleri Almanya'nın Münih kentinde devam ediyor.

TÜM YENİLİKLER DÜNYAYA TANITILIYOR

Fuarda dünyanın önde gelen tüm otomotiv şirketleri bulunurken; Togg da yerli ve yabancı gazetecilerin yanı sıra ziyaretçilere yenilikçi ürün gamını ve mobilite ekosistemini tanıtıyor.

Münih sokaklarında Togg rüzgarı! Randevuyu kapan, deneme sürüşüne çıktı - 1. Resim

RANDEVU ALAN ZİYARETÇİLER TEST SÜRÜŞÜ YAPIYOR

Fuar kapsamında Münih'in en çok ziyaret edilen, turistlerin de uğrak noktaları arasında yer alan Königsplatz'da stant açan ve deneyim noktaları oluşturan Togg, yeni sedan modeli T10F ve ilk aracı T10X için test sürüşü imkanı da sunuyor.

Münih sokaklarında Togg rüzgarı! Randevuyu kapan, deneme sürüşüne çıktı - 2. Resim

Alanda oluşturulan ekranlardaki karekodla test sürüşü için randevu alan ziyaretçiler, bir rehber eşliğinde test sürüşü yapabiliyor. Ziyaretçilere, alandaki araçların yanı sıra Togg'un mobilite ekosistemi hakkında da bilgi veriliyor. Aynı zamanda alandaki kokpit simülatörleri ile de araç sürüş simülasyonu imkanı sunuluyor.

Münih sokaklarında Togg rüzgarı! Randevuyu kapan, deneme sürüşüne çıktı - 3. Resim

12 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK

Yoğun ziyaretçi ilgisi nedeniyle test sürüşü için randevularda yoğunluk oluşurken, yerli ve yabancı gazeteciler ile yabancı influencerlar da deneme sürüşü gerçekleştirdi.

Münih sokaklarında Togg rüzgarı! Randevuyu kapan, deneme sürüşüne çıktı - 4. Resim

Bu arada, test sürüşleri 12 Eylül Cuma gününe kadar sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD'de mortgage faizinde düşüş! Ekim 2024'ten bu yana en düşük seviyedeTRT spikeri Gülden Özel’e veda! Ölüm nedeni belli oldu
